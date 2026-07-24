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«Кадиллак» проявляет интерес к юниору «Феррари» Камаре — Motorsport

«Кадиллак» проявляет интерес к юниору «Феррари» Камаре — Motorsport
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Американская команда Формулы-1 «Кадиллак» внимательно следит за выступлениями члена академии «Феррари» Рафаэла Камары в Формуле-2 и рассматривает возможность сделать его своим боевым пилотом в сезоне-2027, утверждает Motorsport. Это происходит даже несмотря на то, что «Кадиллак», с одной стороны, заявлял о долгосрочном сотрудничестве с нынешними пилотами Серхио Пересом и Валттери Боттасом, а с другой — продвигает собственного воспитанника Колтона Херту.

В нынешнем сезоне Формулы-2 Херта пока занимает только 16-е место, что приводит к вопросам, готов ли американский гонщик к повышению в Формулу-1. В то же время Камара идёт третьим, на его счету четыре поул-позишен и две победы. При этом приглашение бразильца позволило бы «Кадиллаку» ещё улучшить отношения с «Феррари», пока поставляющей американцам силовые установки.

Формула-2. Личный зачёт сезона-2026

Ранее сообщалось, что Камара близок к тому, чтобы стать резервным гонщиком «Хааса» в сезоне-2027.

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