Повороты «Хунгароринга» назвали в честь Шумахера, Хэмилтона, Пике, Сенны, Алези и Шиша

В честь 40-летия Гран-при Венгрии Формулы-1 и автодрома «Хунгароринг» всем поворотам трассы наконец были присвоены названия.

Первый поворот получил имя «Пике» — здесь на Гран-при Венгрии 1986 года Нельсон Пике в борьбе за лидерство эффектно обошёл Айртона Сенну (правда, с тех пор поворот был перестроен).

Второй поворот — «Хэмилтон».

Третий поворот — «Ручей» (трасса расположена в Долине трёх ручьёв).

Четвёртый поворот — «Мэнселл» (в 1989 году выиграл Гран-при при старте 12-м, опередив Сенну на прямой как раз перед четвёртым поворотом).

Пятый поворот — «Модьород» (город, где находится трасса).

Шестой и седьмой повороты — «Автомобильная школа» (в честь школы, работающей на трассе).

Восьмой и девятый повороты — «Буда» и «Пешт», 10-й поворот — «Дунай».

11-й поворот — «Алези» (в 1995 году Жан Алези попал в нём в серьёзную аварию).

12-й поворот — «Шумахер».

13-й поворот — «Сенна».

14-й поворот — «Шиш» (в честь венгра Ференца Шиша, выигравшего первый в истории Гран-при в 1906 году).