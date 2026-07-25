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Ньюи оценил дебют кардинально обновлённого «Астона» и раскрыл сроки следующих обновлений

Ньюи оценил дебют кардинально обновлённого «Астона» и раскрыл сроки следующих обновлений
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Руководитель команды «Астон Мартин» Эдриан Ньюи прокомментировал дебют на трассе кардинально обновлённого болида AMR26, принявшего участие в двух пятничных тренировках Гран-при Венгрии.

«Первые результаты многообещающие. Это только часть пакета обновлений — будут последующие шаги в Зандворте и затем в Монце или Баку. Это первая часть запланированного обновления.

Это эволюция машины — шасси по сути прежнее, компоновка прежняя, передняя подвеска прежняя. Так что по сути речь идёт об эволюции аэродинамики.

Считаю, что в последние месяцы мы предприняли очень сильные шаги вперёд, но, очевидно, что и отыгрывать надо немало. Станет ли эта машина быстрейшей? Увы, нет. Но сделает ли она большой шаг вперёд по сравнению с тем, где мы были? Считаю, что да», — приводит слова Ньюи Motorsport.

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