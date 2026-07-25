Хэмилтон отметил прогресс «Феррари» на пятничных тренировках

Семикратный чемпион мира, пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон подвёл итоги пятничных свободных заездов Гран-при Венгрии. Британец оказался самым быстрым во второй сессии на «Хунгароринге».

«В целом день получился неплохим. Условия были довольно сложными: ветер серьёзно осложнял работу, а на некоторых участках трассы покрытие было очень неровным. Во второй тренировке машина ощущалась лучше, и между двумя сессиями нам удалось добиться хорошего прогресса, хотя есть ещё несколько областей, в которых необходимо прибавить. Ночью мы внимательно изучим все данные, продолжим работать над балансом машины, надеюсь, найдём ещё немного скорости к завтрашнему дню», — приводит слова Хэмилтона пресс-служба команды.