15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Хэмилтон отметил прогресс «Феррари» на пятничных тренировках

Хэмилтон отметил прогресс «Феррари» на пятничных тренировках
Комментарии

Семикратный чемпион мира, пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон подвёл итоги пятничных свободных заездов Гран-при Венгрии. Британец оказался самым быстрым во второй сессии на «Хунгароринге».

Формула-1 2026. Этап 11, Модьород, Венгрия
Гран-при Венгрии. Свободная практика 2
24 июля 2026, пятница. 18:00 МСК
Окончено
1
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
1:18.729
2
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.148
3
Ландо Норрис
McLaren
+0.499

«В целом день получился неплохим. Условия были довольно сложными: ветер серьёзно осложнял работу, а на некоторых участках трассы покрытие было очень неровным. Во второй тренировке машина ощущалась лучше, и между двумя сессиями нам удалось добиться хорошего прогресса, хотя есть ещё несколько областей, в которых необходимо прибавить. Ночью мы внимательно изучим все данные, продолжим работать над балансом машины, надеюсь, найдём ещё немного скорости к завтрашнему дню», — приводит слова Хэмилтона пресс-служба команды.

Материалы по теме
Расселл — о темпе «Феррари»: похоже, наши опасения подтвердились
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android