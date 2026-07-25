Хэмилтон отметил прогресс «Феррари» на пятничных тренировках
Поделиться
Семикратный чемпион мира, пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон подвёл итоги пятничных свободных заездов Гран-при Венгрии. Британец оказался самым быстрым во второй сессии на «Хунгароринге».
Формула-1 2026. Этап 11, Модьород, Венгрия
Гран-при Венгрии. Свободная практика 2
24 июля 2026, пятница. 18:00 МСК
Окончено
1
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
1:18.729
2
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.148
3
Ландо Норрис
McLaren
+0.499
«В целом день получился неплохим. Условия были довольно сложными: ветер серьёзно осложнял работу, а на некоторых участках трассы покрытие было очень неровным. Во второй тренировке машина ощущалась лучше, и между двумя сессиями нам удалось добиться хорошего прогресса, хотя есть ещё несколько областей, в которых необходимо прибавить. Ночью мы внимательно изучим все данные, продолжим работать над балансом машины, надеюсь, найдём ещё немного скорости к завтрашнему дню», — приводит слова Хэмилтона пресс-служба команды.
Материалы по теме
Комментарии
- 25 июля 2026
-
00:42
-
00:38
-
00:07
- 24 июля 2026
-
23:55
-
23:54
-
23:46
-
22:55
-
22:34
-
21:50
-
20:37
-
20:21
-
19:03
-
18:58
-
18:09
-
17:48
-
16:58
-
16:44
-
16:22
-
16:17
-
15:32
-
15:10
-
14:59
-
14:42
-
14:22
-
13:58
-
13:52
-
13:40
-
13:11
-
12:59
-
12:51
-
12:26
-
11:59
-
11:35
-
10:58
-
10:23