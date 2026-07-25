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«Ужасная работа». Джордж Расселл раскритиковал состояние трассы Гран-при Венгрии

«Ужасная работа». Джордж Расселл раскритиковал состояние трассы Гран-при Венгрии
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Пилот «Мерседеса» британец Джордж Расселл раскритиковал состояние трассы Гран-при Венгрии, проходящего в Модьороде.

«Сцепление с трассой ощущается странно. Ветер, много пыли, из-за чего очень тяжело найти нужный баланс. Очень жаль, Будапешт – одна из самых увлекательных трасс. Они переложили треть трассы и, к сожалению, это ужасная работа.

Неровностей и вправду много. Вы видели, многие блокировали колёса в первом повороте. Трасса крошится в последнем повороте, из-за чего пилоты вынуждены ехать посередине поворота, они не могут выйти на траекторию, и это ненормально», — приводит слова Расселла издание FormulaPassion.

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