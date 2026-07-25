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«Огромный шаг вперёд». Алекс Албон оценил обновление «Астон Мартин» на Гран-при Венгрии

«Огромный шаг вперёд». Алекс Албон оценил обновление «Астон Мартин» на Гран-при Венгрии
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Пилот «Уильямса» британец Алекс Албон высказался об обновлении машины «Астон Мартин» на Гран-при Венгрии.

«Астон» сделал огромный шаг вперёд. Даже если говорить о квалификации этого уикенда, то, очевидно, «Астон» это те, кого мы должны побить», — приводит слова Албона издание The Race.

Напомним, Албон стал 16-м во второй практике Гран-при Венгрии. Его напарник испанец Карлос Сайнс-младший — 17-й. Лучший результат по итогам пятничных сессий показал пилот «Феррари» и семикратный чемпион мира британец Льюис Хэмилтон.

Квалификация Гран-при Венгрии состоится сегодня, 25 июля, начало — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию.

Формула-1 2026. Этап 11, Модьород, Венгрия
Гран-при Венгрии. Квалификация
25 июля 2026, суббота. 17:00 МСК
Не началось
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