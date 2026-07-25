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«Лучшее решение — врезаться в него». Монтойя осудил Леклера за контакт с Пиастри в Бельгии

«Лучшее решение — врезаться в него». Монтойя осудил Леклера за контакт с Пиастри в Бельгии
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Бывший пилот Формулы-1 Хуан Пабло Монтойя раскритиковал гонщика «Феррари» монегаска Шарля Леклера за выступление на минувшем Гран-при Бельгии.

Напомним, в начале гонки у Леклера произошёл контакт с австралийцем Оскаром Пиастри из «Макларена». Позже ФИА заявила, что гонщик «Феррари» должен был быть оштрафован за инцидент.

«Он разбил машину Пиастри и испортил ему гонку. То, что он сделал, было худшим сценарием, и эта склонность Шарля, играться с тем, кто свернёт первым, также сказалась и на Хэмилтоне. По правде говоря, лучшим решением этой проблемы будет врезаться в Шарля. Дайте возможность аварии произойти, и вы увидите, что он больше никого не будет выдавливать», — приводит слова Монтойи AS Colombia.

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