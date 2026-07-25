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Фернандо Алонсо поделился ожиданиями от машины «Астон Мартин» после обновления

Фернандо Алонсо поделился ожиданиями от машины «Астон Мартин» после обновления
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Двукратный чемпион мира и пилот «Астон Мартин» испанец Фернандо Алонсо поделился ожиданиями от машины команды после обновления, представленного на Гран-при Венгрии.

«Машина ощущается более прижатой к земле и управляемой. Когда вы контролируете сцепление в повороте, она более предсказуема, хотя нам предстоит ещё долгий путь. Очевидно, это лишь первый шаг. Нам нужно улучшить шасси и двигатель, и Зандворт станет хорошим тестом для нас с новым двигателем. Это движение в правильном направлении, определённо.

Ситуация кажется лучше, конечно, она в какой-то степени соответствует нашим ожиданиям, что является самым обнадёживающим», — приводит слова Алонсо издание RacingNews365.

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