Фернандо Алонсо поделился ожиданиями от машины «Астон Мартин» после обновления

Двукратный чемпион мира и пилот «Астон Мартин» испанец Фернандо Алонсо поделился ожиданиями от машины команды после обновления, представленного на Гран-при Венгрии.

«Машина ощущается более прижатой к земле и управляемой. Когда вы контролируете сцепление в повороте, она более предсказуема, хотя нам предстоит ещё долгий путь. Очевидно, это лишь первый шаг. Нам нужно улучшить шасси и двигатель, и Зандворт станет хорошим тестом для нас с новым двигателем. Это движение в правильном направлении, определённо.

Ситуация кажется лучше, конечно, она в какой-то степени соответствует нашим ожиданиям, что является самым обнадёживающим», — приводит слова Алонсо издание RacingNews365.