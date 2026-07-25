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В «Ред Булл» рассказали о проблемах, с которыми столкнулись на Гран-при Венгрии

В «Ред Булл» рассказали о проблемах, с которыми столкнулись на Гран-при Венгрии
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Технический директор «Ред Булл» Пьер Ваше рассказал о проблемах, с которыми команда столкнулась в первый день Гран-при Венгрии Формулы-1.

«Много жалоб. Тяжело управлять машиной. Тяжело решить проблему с резким изменением ветра, первая практика получилась намного сильнее. Тяжело найти правильную траекторию на этой трассе из-за неровностей. Проблема заключается в том, что, когда машина доходит до предела, даже небольшое возмущение способно повлиять на баланс. Вот то, что нам необходимо улучшить, если говорить об управлении», — приводит слова Ваше издание RacingNews365.

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