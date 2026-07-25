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Риккардо Патрезе дал прогноз на Гран-при Венгрии

Риккардо Патрезе дал прогноз на Гран-при Венгрии
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Бывший пилот Формулы-1 итальянец Риккардо Патрезе поделился прогнозом на Гран-при Венгрии, проходящий в этот уикенд в Модьороде.

«Все говорят, что Венгрия это трасса для «Феррари» с медленными поворотами, но и трасса в Монте-Карло с медленными поворотами, а выиграл гонку Антонелли. Поэтому я не уверен, что «Феррари» нужно считать фаворитом. Все говорят, что это трасса для «Феррари», а я говорю: «Возможно». Давайте не забывать, что «Мерседес» силён даже в медленных поворотах. Мой подиум: Кими [Антонелли], Хэмилтон и Леклер», — приводит слова Патрезе New Betting Sites.

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