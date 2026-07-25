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Формула-1 провела проверку трассы Гран-при Венгрии после жалоб пилотов

Формула-1 провела проверку трассы Гран-при Венгрии после жалоб пилотов
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Руководство Формулы-1 провело проверку трассы Гран-при Венгрии после пятничных тренировок, сообщает издание The Race.

Гонщики остались недовольны плохим состоянием трассы, что, по их мнению, приводило к заносам, блокировкам и смене траекторий. Об этом они сообщили на брифинге с ФИА.

По информации ресурса, гоночный директор Формулы-1 Руи Маркес с другими официальными представителями провёл осмотр трассы. После осмотра организаторы этапа попытались частично устранить неровности.

Также сообщается, что за несколько недель до начала Гран-при организаторы уведомили о разрушении покрытия из-за организации сторонних чемпионатов. Часть восстановительных работ была проведена перед уикендом.

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