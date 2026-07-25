Издание The Race назвало возможную замену финального этапа Ф-1 в сезоне-2026

Руководство Формулы-1 продолжает искать замену для предстоящих этапов в Катаре и ОАЭ, которые могут быть отменены из-за вновь обострившейся политической ситуации на Ближнем Востоке.

Как сообщает издание The Race, одним из кандидатов является этап в Имоле (Италия). Наиболее вероятные даты проведения – с 4 по 6 декабря. Помимо этого, гоночная серия близка к тому, чтобы утвердить Гран-при Малайзии, которое может пройти со 2 по 4 октября.

Напомним, весной календарь Формулы-1 сократился с 24 до 22 гонок из-за отмены этапов в Саудовской Аравии и Бахрейне.

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