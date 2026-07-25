Норрис — лучший в третьей практике ГП Венгрии, Хэмилтон — второй, Антонелли — третий

В Модьороде завершилась третья практика Гран-при Венгрии Формулы-1. Лучший результат показал пилот «Макларена» британец Ландо Норрис.
Формула-1. Гран-при Венгрии. Третья практика
1. Ландо Норрис («Макларен») 1:17.939.
2. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0.117.
3. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +0.129.
4. Шарль Леклер («Феррари») +0.352.
5. Оскар Пиастри («Макларен») +0.499.
6. Джордж Расселл («Мерседес») +0.602.
7. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.717.
8. Исак Хаджар («Ред Булл») +1.004.
9. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +1.149.
10. Нико Хюлькенберг («Ауди») +1.221.
11. Габриэл Бортолето («Ауди») +1.399.
12. Пьер Гасли («Альпин») +1.784.
13. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз») +1.956.
14. Франко Колапинто («Альпин») +2.116.
15. Эстебан Окон («Хаас») +2.356.
16. Оливер Берман («Хаас») +2.373.
17. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +2.454.
18. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +2.994.
19. Валттери Боттас («Кадиллак») +3.360.
20. Карлос Сайнс-младший («Уильямс») +3.467.
21. Алекс Албон («Уильямс») +3.574.
Серхио Перес («Кадиллак») – без результата.
- 25 июля 2026
-
14:43
-
14:08
-
13:44
-
12:55
-
11:55
-
11:42
-
11:00
-
10:38
-
10:11
-
09:34
-
07:30
-
00:42
-
00:38
-
00:07
- 24 июля 2026
-
23:55
-
23:54
-
23:46
-
22:55
-
22:34
-
21:50
-
20:37
-
20:21
-
19:03
-
18:58
-
18:09
-
17:48
-
16:58
-
16:44
-
16:22
-
16:17
-
15:32
-
15:10
-
14:59
-
14:42
-
14:22