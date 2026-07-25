15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Норрис — лучший в третьей практике ГП Венгрии, Хэмилтон — второй, Антонелли — третий

Норрис — лучший в третьей практике ГП Венгрии, Хэмилтон — второй, Антонелли — третий
Комментарии

В Модьороде завершилась третья практика Гран-при Венгрии Формулы-1. Лучший результат показал пилот «Макларена» британец Ландо Норрис.

Формула-1 2026. Этап 11, Модьород, Венгрия
Гран-при Венгрии. Свободная практика 3
25 июля 2026, суббота. 13:30 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:17.939
2
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+0.117
3
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+0.129

Формула-1. Гран-при Венгрии. Третья практика

1. Ландо Норрис («Макларен») 1:17.939.
2. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0.117.
3. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +0.129.
4. Шарль Леклер («Феррари») +0.352.
5. Оскар Пиастри («Макларен») +0.499.
6. Джордж Расселл («Мерседес») +0.602.
7. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.717.
8. Исак Хаджар («Ред Булл») +1.004.
9. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +1.149.
10. Нико Хюлькенберг («Ауди») +1.221.
11. Габриэл Бортолето («Ауди») +1.399.
12. Пьер Гасли («Альпин») +1.784.
13. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз») +1.956.
14. Франко Колапинто («Альпин») +2.116.
15. Эстебан Окон («Хаас») +2.356.
16. Оливер Берман («Хаас») +2.373.
17. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +2.454.
18. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +2.994.
19. Валттери Боттас («Кадиллак») +3.360.
20. Карлос Сайнс-младший («Уильямс») +3.467.
21. Алекс Албон («Уильямс») +3.574.
Серхио Перес («Кадиллак») – без результата.

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android