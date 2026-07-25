ФИА подтвердила ремонт трассы Гран-при Венгрии после жалоб пилотов

Международная автомобильная федерация (ФИА) подтвердила проверку и последующий ремонт трассы Гран-при Венгрии после жалоб пилотов.

Напомним, гонщики остались недовольны плохим состоянием трассы, что, по их мнению, привело к заносам, блокировкам и смене траекторий. Об этом они сообщили на пятничном брифинге с ФИА.

«Трасса была проверена, и ночью были проведены ремонтные работы. Отремонтированы два участка, один на зоне, другой – справа от зоны, по которой должна двигаться обгоняющая машина», — говорится в официальном заявлении ФИА.

Напомним, квалификация Гран-при Венгрии состоится сегодня, 25 июля, начало — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.