Вольф заявил, что «Мерседес» не собирается менять состав пилотов в 2027 году

Глава «Мерседеса» Тото Вольф заявил о намерении сохранить состав пилотов на 2027 год.

«Мы не боимся, что Макс [Ферстаппен] и Кими окажутся в одной команде в какой-то момент», — приводит слова Вольфа Sky Sports Germany.

Напомним, после 10 этапов в сезоне-2026 пилот «Мерседеса» итальянец Андреа Кими Антонелли является лидером личного зачёта. Его напарник британец Джордж Расселл располагается на третьей строчке. Отметим, что «Мерседес» также возглавляет Кубок конструкторов.

Ранее Антонелли рассказал, как отец пригрозил ему «открутить голову» из-за нарушений границ трассы.

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