Мини выиграл спринт Ф-2 в Венгрии, Камара — четвёртый, Херта — 14-й, Цолов сошёл

В субботу, 25 июля, на автодроме «Хунгароринг» состоялась спринтерская гонка девятого этапа Формулы-2 в сезоне-2026, победу в которой одержал 21-летний итальянский гонщик Габриеле Мини из команды «МП Мотоспорт». Вторым финишировал 22-летний швед Дино Беганович («ДАМС»). Третий — нидерландец Лауренс ван Хупен («Трайдент»).

Юниор «Ред Булл» и лидер сезона Никола Цолов сошёл во второй части гонки.

Формула-2. Венгрия. Спринт:

1. Габриеле Мини («МП Мотоспорт») — 28 кругов.

2. Дино Беганович («ДАМС») +3.7.

3. Лауренс ван Хупен («Трайдент») +4.8.

4. Рафаэл Камара («Инвикта») +7.0.

5. Куш Майни («АРТ Гран-при») +12.8.

6. Тасанапол Интрафувасак («АРТ Гран-при») +15.6.

7. Йозуа Дюрксен («Инвикта») +20.2.

8. Мартиниус Стенсхорне («Роден») +20.6.

9. Ноэль Леон («Кампос») +21.1

10. Джон Беннет («Трайдент») +21.2.

...

14. Колтон Херта («Хайтек») +25.7.