Мини выиграл спринт Ф-2 в Венгрии, Камара — четвёртый, Херта — 14-й, Цолов сошёл

В субботу, 25 июля, на автодроме «Хунгароринг» состоялась спринтерская гонка девятого этапа Формулы-2 в сезоне-2026, победу в которой одержал 21-летний итальянский гонщик Габриеле Мини из команды «МП Мотоспорт». Вторым финишировал 22-летний швед Дино Беганович («ДАМС»). Третий — нидерландец Лауренс ван Хупен («Трайдент»).
Юниор «Ред Булл» и лидер сезона Никола Цолов сошёл во второй части гонки.
Формула-2. Венгрия. Спринт:
1. Габриеле Мини («МП Мотоспорт») — 28 кругов.
2. Дино Беганович («ДАМС») +3.7.
3. Лауренс ван Хупен («Трайдент») +4.8.
4. Рафаэл Камара («Инвикта») +7.0.
5. Куш Майни («АРТ Гран-при») +12.8.
6. Тасанапол Интрафувасак («АРТ Гран-при») +15.6.
7. Йозуа Дюрксен («Инвикта») +20.2.
8. Мартиниус Стенсхорне («Роден») +20.6.
9. Ноэль Леон («Кампос») +21.1
10. Джон Беннет («Трайдент») +21.2.
...
14. Колтон Херта («Хайтек») +25.7.
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