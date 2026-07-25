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Формула-2 — Венгрия — результаты спринта

Мини выиграл спринт Ф-2 в Венгрии, Камара — четвёртый, Херта — 14-й, Цолов сошёл
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В субботу, 25 июля, на автодроме «Хунгароринг» состоялась спринтерская гонка девятого этапа Формулы-2 в сезоне-2026, победу в которой одержал 21-летний итальянский гонщик Габриеле Мини из команды «МП Мотоспорт». Вторым финишировал 22-летний швед Дино Беганович («ДАМС»). Третий — нидерландец Лауренс ван Хупен («Трайдент»).

Формула-2 2026. Этап 9, Будапешт, Венгрия
Гран-при Венгрии. Спринт (28 кругов)
25 июля 2026, суббота. 15:15 МСК
Окончено
1
Габриеле Мини
MP Motorsport
2
Дино Беганович
DAMS
+3.7
3
Лауренс ван Хупен
Trident
+4.8

Юниор «Ред Булл» и лидер сезона Никола Цолов сошёл во второй части гонки.

Формула-2. Венгрия. Спринт:

1. Габриеле Мини («МП Мотоспорт») — 28 кругов.
2. Дино Беганович («ДАМС») +3.7.
3. Лауренс ван Хупен («Трайдент») +4.8.
4. Рафаэл Камара («Инвикта») +7.0.
5. Куш Майни («АРТ Гран-при») +12.8.
6. Тасанапол Интрафувасак («АРТ Гран-при») +15.6.
7. Йозуа Дюрксен («Инвикта») +20.2.
8. Мартиниус Стенсхорне («Роден») +20.6.
9. Ноэль Леон («Кампос») +21.1
10. Джон Беннет («Трайдент») +21.2.
...
14. Колтон Херта («Хайтек») +25.7.

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