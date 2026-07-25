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Формула-Е — Е-при Токио — результаты гонки

Тиктум выиграл гонку Формулы-Е в Токио, Марти — восьмой, Буэми — 14-й, де Врис — 17-й
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В субботу, 25 июля, на автодроме «Токио Интернешнл Эксибишн Центр» состоялась гонка 14-го этапа Формулы-Е в сезоне-2025/2026 Е-при Токио, победу в которой одержал британец Дэниел Тиктум, представляющий команду «Купра Про». Вторым финишировал его соотечественник Джейк Деннис («Андретти»). Третий — австралиец Ник Кэссиди («Ситроен»).

Формула-Е 2026. Этап 14, Токио, Япония
Токио. Гран-при. Гонка
25 июля 2026, суббота. 14:05 МСК
Окончено
1
Дэниел Тиктум
Cupra Kiro
2
Джейк Деннис
Andretti FE
3
Ник Кэссиди
Citroën Racing

Формула-Е. Е-при Токио. Результаты гонки:

1. Дэниел Тиктум («Купра Про») — 36 кругов.
2. Джейк Деннис («Андретти») +0.380.
3. Ник Кэссиди («Ситроен») +0.617.
4. Митч Эванс («Ягуар») +4.763.
5. Эдоардо Мортара («Махиндра Рейсинг») +6.223.
6. Жан-Эрик Вернь («Ситроен») +6.619.
7. Оливер Роуленд («Ниссан») +7.159.
8. Хосеп Мария Марти («Купра Про») +7.516.
9. Антониу Феликс да Кошта («Ягуар») +7.765.
10. Тейлор Барнард («Пенске») +10.456.
...
14. Себастьен Буэми («Энвижен Рейсинг») +15.808.
...
17. Ник де Врис («Махиндра Рейсинг») +46.973.

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