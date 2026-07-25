Тиктум выиграл гонку Формулы-Е в Токио, Марти — восьмой, Буэми — 14-й, де Врис — 17-й

В субботу, 25 июля, на автодроме «Токио Интернешнл Эксибишн Центр» состоялась гонка 14-го этапа Формулы-Е в сезоне-2025/2026 Е-при Токио, победу в которой одержал британец Дэниел Тиктум, представляющий команду «Купра Про». Вторым финишировал его соотечественник Джейк Деннис («Андретти»). Третий — австралиец Ник Кэссиди («Ситроен»).

Формула-Е. Е-при Токио. Результаты гонки:

1. Дэниел Тиктум («Купра Про») — 36 кругов.

2. Джейк Деннис («Андретти») +0.380.

3. Ник Кэссиди («Ситроен») +0.617.

4. Митч Эванс («Ягуар») +4.763.

5. Эдоардо Мортара («Махиндра Рейсинг») +6.223.

6. Жан-Эрик Вернь («Ситроен») +6.619.

7. Оливер Роуленд («Ниссан») +7.159.

8. Хосеп Мария Марти («Купра Про») +7.516.

9. Антониу Феликс да Кошта («Ягуар») +7.765.

10. Тейлор Барнард («Пенске») +10.456.

...

14. Себастьен Буэми («Энвижен Рейсинг») +15.808.

...

17. Ник де Врис («Махиндра Рейсинг») +46.973.