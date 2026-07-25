Норрис взял поул в квалификации ГП Венгрии Ф-1, Хэмилтон — второй, Ферстаппена развернуло

В субботу, 25 июля, на автодроме «Хунгароринг» состоялась квалификация 11-го этапа Формулы-1 в сезоне-2026 Гран-при Венгрии, поул в которой завоевал гонщик команды «Макларен» Ландо Норрис. Второй результат показал Льюис Хэмилтон из «Феррари». Третий — Шарль Леклер («Феррари»).

В решающей попытке в третьем сегменте развернуло Макса Ферстаппена («Ред Булл»), что вызвало кратковременные жёлтые флаги, когда мимо проезжал Андреа Кими Антонелли («Мерседес»).

Формула-1. Гран-при Венгрии. Квалификация:

1. Ландо Норрис («Макларен») — 1:17.207.

2. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0.012.

3. Шарль Леклер («Феррари») +0.238.

4. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +0.238.

5. Оскар Пиастри («Макларен») +0.477.

6. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.518.

7. Джордж Расселл («Мерседес») +0.553.

8. Исак Хаджар («Ред Булл») +0.649.

9. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз») +1.074.

10. Нико Хюлькенберг («Ауди») +1.479.

После второго сегмента выбыли:

11. Лиам Лоусон («Альпин») — 1:18.765.

12. Пьер Гасли («Альпин») — 1:18.844.

13. Франко Колапинто («Альпин») — 1:19.027.

14. Габриэл Бортолето («Ауди») — 1:19.105.

15. Эстебан Окон («Хаас») — 1:19.734.

16. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 1:19.808.

После первого сегмента выбили:

17. Оливер Берман («Хаас») — 1:20.233.

18. Карлос Сайнс («Уильямс») — 1:20.621.

19. Алекс Албон («Уильямс») — 1:20.658.

20. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 1:20.659.

21. Валттери Боттас («Кадиллак») — 1:20.886.

22. Серхио Перес («Кадиллак») — 1:21.322.