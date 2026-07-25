Брандл: за поул в Венгрии борются Хэмилтон и Норрис

Бывший гонщик Формулы-1, а ныне эксперт Sky Sports Мартин Брандл после второго сегмента заявил, что за поул на Гран-при Венгрии будут бороться семикратный чемпион Льюис Хэмилтон («Феррари») и действующий обладатель титула Ландо Норрис («Макларен»)

«Похоже, что за поул будут бороться Льюис и Ландо, но, думаю, когда всё устаканится, Леклер тоже будет близко, и Пиастри тоже. У «Ред Булл» есть темп, если они смогут его реализовать, но машина выглядит нестабильной в задней части на последних участках круга. Во втором сегменте было трудно прогнозировать. Всё было хаотично», — сказал Брандл в эфире Sky Sports.