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Брандл: за поул в Венгрии борются Хэмилтон и Норрис

Брандл: за поул в Венгрии борются Хэмилтон и Норрис
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Бывший гонщик Формулы-1, а ныне эксперт Sky Sports Мартин Брандл после второго сегмента заявил, что за поул на Гран-при Венгрии будут бороться семикратный чемпион Льюис Хэмилтон («Феррари») и действующий обладатель титула Ландо Норрис («Макларен»)

Формула-1 2026. Этап 11, Модьород, Венгрия
Гран-при Венгрии. Квалификация
25 июля 2026, суббота. 17:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:17.207
2
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+0.012
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.238

«Похоже, что за поул будут бороться Льюис и Ландо, но, думаю, когда всё устаканится, Леклер тоже будет близко, и Пиастри тоже. У «Ред Булл» есть темп, если они смогут его реализовать, но машина выглядит нестабильной в задней части на последних участках круга. Во втором сегменте было трудно прогнозировать. Всё было хаотично», — сказал Брандл в эфире Sky Sports.

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