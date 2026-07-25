«Мерседес» впервые в 2026 году не взял поул в основной квалификации Формулы-1
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Пилоты немецкой команды Формулы-1 «Мерседес» на Гран-при Венгрии впервые в сезоне-2026 не смогли завоевать поул в основной квалификации.
Формула-1 2026. Этап 11, Модьород, Венгрия
Гран-при Венгрии. Квалификация
25 июля 2026, суббота. 17:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:17.207
2
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+0.012
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.238
На протяжении 10 этапов «Королевских гонок» в 2026 году итальянец Андреа Кими Антонелли и его напарник Джордж Расселл забирали первую строчку на стартовой решётке по итогам основных квалификаций.
В спринт-квалификации немецкая команда впервые упустила поул на Гран-при Майами, когда его завоевал действующий чемпион Ландо Норрис из «Макларена», который и сегодня стал лучшим в квалификации на «Хунгароринге».
Второй результат показал Льюис Хэмилтон («Феррари»). Третий — Шарль Леклер («Майами»).
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