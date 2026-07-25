«Мерседес» впервые в 2026 году не взял поул в основной квалификации Формулы-1

Пилоты немецкой команды Формулы-1 «Мерседес» на Гран-при Венгрии впервые в сезоне-2026 не смогли завоевать поул в основной квалификации.

На протяжении 10 этапов «Королевских гонок» в 2026 году итальянец Андреа Кими Антонелли и его напарник Джордж Расселл забирали первую строчку на стартовой решётке по итогам основных квалификаций.

В спринт-квалификации немецкая команда впервые упустила поул на Гран-при Майами, когда его завоевал действующий чемпион Ландо Норрис из «Макларена», который и сегодня стал лучшим в квалификации на «Хунгароринге».

Второй результат показал Льюис Хэмилтон («Феррари»). Третий — Шарль Леклер («Майами»).