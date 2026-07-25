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«Уверенность присутствовала весь день». Норрис — о поуле на ГП Венгрии

«Уверенность присутствовала весь день». Норрис — о поуле на ГП Венгрии
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Действующий чемпион Формулы-1 Ландо Норрис («Макларен») отреагировал на первое место в квалификации Гран-при Венгрии.

Формула-1 2026. Этап 11, Модьород, Венгрия
Гран-при Венгрии. Квалификация
25 июля 2026, суббота. 17:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:17.207
2
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+0.012
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.238

«Очень рад снова оказаться первым. Сложная квалификация. Эти ребята [«Феррари»] были очень быстры. Весь уикенд было плотно, но мы казались быстрыми с первых кругов, и мы привезли несколько обновлений. Трудно сказать, насколько это помогает в плане времени круга, но сегодня это определённо помогло. Очень рад снова быть на вершине, особенно на трассе, где определённо хочешь быть на поуле.

На самом деле у меня присутствовала уверенность весь день. Мои круги в третьем сегменте были не лучшими, даже последний, так что я приятно удивлён, что оказался победителем. Мы хорошо работали. Машина чувствовалась хорошо, у меня была хорошая уверенность. Я выжал больше на последнем круге — что-то окупилось, что-то нет, но главное, что мы сделали это в конце. Очень доволен командой. Большое спасибо им за такую тяжёлую работу, и завтра предстоит ещё одна большая работа», — сказал Норрис после сессии.

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