«Уверенность присутствовала весь день». Норрис — о поуле на ГП Венгрии

Действующий чемпион Формулы-1 Ландо Норрис («Макларен») отреагировал на первое место в квалификации Гран-при Венгрии.

«Очень рад снова оказаться первым. Сложная квалификация. Эти ребята [«Феррари»] были очень быстры. Весь уикенд было плотно, но мы казались быстрыми с первых кругов, и мы привезли несколько обновлений. Трудно сказать, насколько это помогает в плане времени круга, но сегодня это определённо помогло. Очень рад снова быть на вершине, особенно на трассе, где определённо хочешь быть на поуле.

На самом деле у меня присутствовала уверенность весь день. Мои круги в третьем сегменте были не лучшими, даже последний, так что я приятно удивлён, что оказался победителем. Мы хорошо работали. Машина чувствовалась хорошо, у меня была хорошая уверенность. Я выжал больше на последнем круге — что-то окупилось, что-то нет, но главное, что мы сделали это в конце. Очень доволен командой. Большое спасибо им за такую тяжёлую работу, и завтра предстоит ещё одна большая работа», — сказал Норрис после сессии.