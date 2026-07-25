15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Хэмилтон — о втором месте в квалификации ГП Венгрии: по какой-то причине выехали первыми

Хэмилтон — о втором месте в квалификации ГП Венгрии: по какой-то причине выехали первыми
Комментарии

Семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон («Феррари») отреагировал на второе место в квалификации Гран-при Венгрии.

Формула-1 2026. Этап 11, Модьород, Венгрия
Гран-при Венгрии. Квалификация
25 июля 2026, суббота. 17:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:17.207
2
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+0.012
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.238

«Прежде всего, поздравляю Ландо, это был отличный круг. Мы отлично работали весь уикенд. Я чувствовал себя уверенно на протяжении всей квалификации, и по какой-то причине мы выехали первыми, что, я думаю, было неправильным решением.

Но, кроме того, по какой-то причине на последнем круге не было сцепления ни у меня, ни у Шарля [Леклера]. Очевидно, это трасса, которую я люблю. Мы, очевидно, конкурентоспособны, но я думаю, что завтра будет тяжёлый день», — сказал Хэмилтон после квалификации.

Материалы по теме
«Уверенность присутствовала весь день». Норрис — о поуле на ГП Венгрии
«Мерседес» впервые в 2026 году не взял поул в основной квалификации Формулы-1
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android