Хэмилтон — о втором месте в квалификации ГП Венгрии: по какой-то причине выехали первыми

Семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон («Феррари») отреагировал на второе место в квалификации Гран-при Венгрии.

«Прежде всего, поздравляю Ландо, это был отличный круг. Мы отлично работали весь уикенд. Я чувствовал себя уверенно на протяжении всей квалификации, и по какой-то причине мы выехали первыми, что, я думаю, было неправильным решением.

Но, кроме того, по какой-то причине на последнем круге не было сцепления ни у меня, ни у Шарля [Леклера]. Очевидно, это трасса, которую я люблю. Мы, очевидно, конкурентоспособны, но я думаю, что завтра будет тяжёлый день», — сказал Хэмилтон после квалификации.