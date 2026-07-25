«Темп не на уровне Хэмилтона». Леклер — о третьем месте в квалификации ГП Венгрии

28-летний гонщик Формулы-1 из Монако Шарль Леклер, выступающий за команду «Феррари», прокомментировал результаты квалификации Гран-при Венгрии, где занял третье место.

«Было довольно сильное изменение ветра, и я не думаю, что хорошо отреагировал на это с изменениями в настройках машины. Я чувствовал себя немного не в своей тарелке в утренней практике, а затем квалификация была довольно беспорядочной.

Нам не повезло во втором сегменте с жёлтым флагом, затем мы старались отыграться, но темп никогда не был на уровне Льюиса. Всё было связано с тем, чтобы выжать максимум сегодня, и я чувствую, что мне это удалось», — сказал Леклер после квалификации.