«Темп не на уровне Хэмилтона». Леклер — о третьем месте в квалификации ГП Венгрии
Поделиться
28-летний гонщик Формулы-1 из Монако Шарль Леклер, выступающий за команду «Феррари», прокомментировал результаты квалификации Гран-при Венгрии, где занял третье место.
Формула-1 2026. Этап 11, Модьород, Венгрия
Гран-при Венгрии. Квалификация
25 июля 2026, суббота. 17:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:17.207
2
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+0.012
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.238
«Было довольно сильное изменение ветра, и я не думаю, что хорошо отреагировал на это с изменениями в настройках машины. Я чувствовал себя немного не в своей тарелке в утренней практике, а затем квалификация была довольно беспорядочной.
Нам не повезло во втором сегменте с жёлтым флагом, затем мы старались отыграться, но темп никогда не был на уровне Льюиса. Всё было связано с тем, чтобы выжать максимум сегодня, и я чувствую, что мне это удалось», — сказал Леклер после квалификации.
Материалы по теме
Комментарии
- 25 июля 2026
-
18:49
-
18:40
-
18:36
-
18:30
-
18:22
-
18:19
-
18:15
-
18:12
-
18:03
-
17:53
-
17:15
-
17:07
-
16:37
-
15:54
-
14:43
-
14:08
-
13:44
-
12:55
-
11:55
-
11:42
-
11:00
-
10:38
-
10:11
-
09:34
-
07:30
-
00:42
-
00:38
-
00:07
- 24 июля 2026
-
23:55
-
23:54
-
23:46
-
22:55
-
22:34
-
21:50
-
20:37