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«Темп не на уровне Хэмилтона». Леклер — о третьем месте в квалификации ГП Венгрии

«Темп не на уровне Хэмилтона». Леклер — о третьем месте в квалификации ГП Венгрии
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28-летний гонщик Формулы-1 из Монако Шарль Леклер, выступающий за команду «Феррари», прокомментировал результаты квалификации Гран-при Венгрии, где занял третье место.

Формула-1 2026. Этап 11, Модьород, Венгрия
Гран-при Венгрии. Квалификация
25 июля 2026, суббота. 17:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:17.207
2
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+0.012
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.238

«Было довольно сильное изменение ветра, и я не думаю, что хорошо отреагировал на это с изменениями в настройках машины. Я чувствовал себя немного не в своей тарелке в утренней практике, а затем квалификация была довольно беспорядочной.

Нам не повезло во втором сегменте с жёлтым флагом, затем мы старались отыграться, но темп никогда не был на уровне Льюиса. Всё было связано с тем, чтобы выжать максимум сегодня, и я чувствую, что мне это удалось», — сказал Леклер после квалификации.

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