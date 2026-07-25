Хэмилтон отреагировал на информацию, что он заблокировал Пиастри в конце квалификации

41-летний британский гонщик и семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон, выступающий за команду «Феррари», отреагировал на информацию о том, что он заблокировал Оскара Пиастри («Макларен») в квалификации Гран-при Венгрии.

«В конечном счёте, да, мы были быстрейшими на протяжении всей квалификации, так что поул определённо ускользнул от нас. Помеха Пиастри? Я думаю, что мои мысли сейчас заняты другим, потому что после того, как я закончил круг, я не знаю, не помешал ли я кому-то. Так что я пытаюсь это обдумать, потому что я не знал, что кто-то приближается», — приводит слова Хэмилтона Sky Sports.