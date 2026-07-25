Хэмилтон отреагировал на информацию, что он заблокировал Пиастри в конце квалификации
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41-летний британский гонщик и семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон, выступающий за команду «Феррари», отреагировал на информацию о том, что он заблокировал Оскара Пиастри («Макларен») в квалификации Гран-при Венгрии.
Формула-1 2026. Этап 11, Модьород, Венгрия
Гран-при Венгрии. Квалификация
25 июля 2026, суббота. 17:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:17.207
2
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+0.012
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.238
«В конечном счёте, да, мы были быстрейшими на протяжении всей квалификации, так что поул определённо ускользнул от нас. Помеха Пиастри? Я думаю, что мои мысли сейчас заняты другим, потому что после того, как я закончил круг, я не знаю, не помешал ли я кому-то. Так что я пытаюсь это обдумать, потому что я не знал, что кто-то приближается», — приводит слова Хэмилтона Sky Sports.
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