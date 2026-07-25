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Норрис оценил шансы против «Феррари» в гонке после поула на ГП Венгрии

Норрис оценил шансы против «Феррари» в гонке после поула на ГП Венгрии
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Действующий чемпион Формулы-1 Ландо Норрис, выступающий за команду «Макларен», оценил свои шансы в борьбе с «Феррари» в основной гонке Гран-при Венгрии после поула в квалификации.

Формула-1 2026. Этап 11, Модьород, Венгрия
Гран-при Венгрии. Квалификация
25 июля 2026, суббота. 17:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:17.207
2
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+0.012
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.238

«Я, очевидно, в лучшей позиции для старта. Но эти ребята [из «Феррари»] хорошо стартуют и были быстры весь сезон. Я ожидаю тяжёлой гонки. Будет интересно посмотреть, на каких шинах они стартуют завтра. Возможно, они будут в немного лучшем положении в некоторых аспектах, но в остальном мы сделали свою работу сегодня, так что я доволен этим, и мы подготовимся наилучшим образом к гонке», — приводит слова Норриса Sky Sports.

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