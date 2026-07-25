Льюис Хэмилтон вызван к стюардам ФИА за инцидент с Пиастри в квалификации ГП Венгрии

41-летний британский гонщик, семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон, представляющий команду «Феррари», был вызван к стюардам Международной автомобильной федерации (ФИА) за возможную блокировку австралийца Оскара Пиастри («Макларен») в концовке Гран-при Венгрии.
Британец вместе с представителем итальянской команды должен явиться к стюардам в 19:00 по московскому времени для дальнейшего разбирательства по поводу этой ситуации.
Формула-1. Гран-при Венгрии. Квалификация (топ-10):
1. Ландо Норрис («Макларен») — 1:17.207.
2. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0.012.
3. Шарль Леклер («Феррари») +0.238.
4. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +0.238.
5. Оскар Пиастри («Макларен») +0.477.
6. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.518.
7. Джордж Расселл («Мерседес») +0.553.
8. Исак Хаджар («Ред Булл») +0.649.
9. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз») +1.074.
10. Нико Хюлькенберг («Ауди») +1.479.
- 25 июля 2026
-
18:49
-
18:40
-
18:36
-
18:30
-
18:22
-
18:19
-
18:15
-
18:12
-
18:03
-
17:53
-
17:15
-
17:07
-
16:37
-
15:54
-
14:43
-
14:08
-
13:44
-
12:55
-
11:55
-
11:42
-
11:00
-
10:38
-
10:11
-
09:34
-
07:30
-
00:42
-
00:38
-
00:07
- 24 июля 2026
-
23:55
-
23:54
-
23:46
-
22:55
-
22:34
-
21:50
-
20:37