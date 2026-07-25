Льюис Хэмилтон вызван к стюардам ФИА за инцидент с Пиастри в квалификации ГП Венгрии

41-летний британский гонщик, семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон, представляющий команду «Феррари», был вызван к стюардам Международной автомобильной федерации (ФИА) за возможную блокировку австралийца Оскара Пиастри («Макларен») в концовке Гран-при Венгрии.

Британец вместе с представителем итальянской команды должен явиться к стюардам в 19:00 по московскому времени для дальнейшего разбирательства по поводу этой ситуации.

Формула-1. Гран-при Венгрии. Квалификация (топ-10):

1. Ландо Норрис («Макларен») — 1:17.207.

2. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0.012.

3. Шарль Леклер («Феррари») +0.238.

4. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +0.238.

5. Оскар Пиастри («Макларен») +0.477.

6. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.518.

7. Джордж Расселл («Мерседес») +0.553.

8. Исак Хаджар («Ред Булл») +0.649.

9. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз») +1.074.

10. Нико Хюлькенберг («Ауди») +1.479.