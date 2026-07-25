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Льюис Хэмилтон вызван к стюардам ФИА за инцидент с Пиастри в квалификации ГП Венгрии

Льюис Хэмилтон вызван к стюардам ФИА за инцидент с Пиастри в квалификации ГП Венгрии
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41-летний британский гонщик, семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон, представляющий команду «Феррари», был вызван к стюардам Международной автомобильной федерации (ФИА) за возможную блокировку австралийца Оскара Пиастри («Макларен») в концовке Гран-при Венгрии.

Формула-1 2026. Этап 11, Модьород, Венгрия
Гран-при Венгрии. Квалификация
25 июля 2026, суббота. 17:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:17.207
2
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+0.012
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.238

Британец вместе с представителем итальянской команды должен явиться к стюардам в 19:00 по московскому времени для дальнейшего разбирательства по поводу этой ситуации.

Формула-1. Гран-при Венгрии. Квалификация (топ-10):

1. Ландо Норрис («Макларен») — 1:17.207.
2. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0.012.
3. Шарль Леклер («Феррари») +0.238.
4. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +0.238.
5. Оскар Пиастри («Макларен») +0.477.
6. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.518.
7. Джордж Расселл («Мерседес») +0.553.
8. Исак Хаджар («Ред Булл») +0.649.
9. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз») +1.074.
10. Нико Хюлькенберг («Ауди») +1.479.

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