Лидер сезона Антонелли вызван к стюардам ФИА за инцидент в квалификации ГП Венгрии

19-летний гонщик и лидер сезона-2026 Формулы-1 итальянец Андреа Кими Антонелли, выступающий за команду «Мерседес», был вызван к стюардам Международной автомобильной федерации (ФИА) за инцидент в третьем сегменте квалификации Гран-при Венгрии.

В финальной попытке развернуло 28-летнего нидерландца и четырёхкратного чемпиона Макса Ферстаппена («Ред Булл»), из-за этого на этом участке трассы были вывешены жёлтые флаги. Антонелли был первым пилотом, который проехал там и попал под расследование из-за того, что не сбавил скорость.

Вместе с представителем «Мерседеса» Антонелли должен будет явиться к стюардам в 19:15 мск.