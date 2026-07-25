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Лидер сезона Антонелли вызван к стюардам ФИА за инцидент в квалификации ГП Венгрии

Лидер сезона Антонелли вызван к стюардам ФИА за инцидент в квалификации ГП Венгрии
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19-летний гонщик и лидер сезона-2026 Формулы-1 итальянец Андреа Кими Антонелли, выступающий за команду «Мерседес», был вызван к стюардам Международной автомобильной федерации (ФИА) за инцидент в третьем сегменте квалификации Гран-при Венгрии.

Формула-1 2026. Этап 11, Модьород, Венгрия
Гран-при Венгрии. Квалификация
25 июля 2026, суббота. 17:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:17.207
2
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+0.012
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.238

В финальной попытке развернуло 28-летнего нидерландца и четырёхкратного чемпиона Макса Ферстаппена («Ред Булл»), из-за этого на этом участке трассы были вывешены жёлтые флаги. Антонелли был первым пилотом, который проехал там и попал под расследование из-за того, что не сбавил скорость.

Вместе с представителем «Мерседеса» Антонелли должен будет явиться к стюардам в 19:15 мск.

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