Чемпионка женской Формулы отреагировала на поул Норриса в Венгрии
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Трёхкратная чемпионка W Series британка Джейми Чедвик отреагировала на поул Ландо Норриса («Макларен») в квалификации Формулы-1 на Гран-при Венгрии.
Формула-1 2026. Этап 11, Модьород, Венгрия
Гран-при Венгрии. Квалификация
25 июля 2026, суббота. 17:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:17.207
2
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+0.012
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.238
«Я не прогнозировала его поул, но, думаю, мы должны были быть готовы увидеть от них немного большего из-за темпа, который мы видели на третьей практике. Мы знаем, как хорош здесь Ландо, и они явно нашли что-то, что работает.
Они привезли обновления. Это больше трасса для шасси, и я думаю, что управление разрядкой является менее важным фактором. Потрясающий круг от Ландо. Здесь гонщик может иметь большое значение, и, думаю, он именно это и сделал», — сказала Чедвик в эфире Sky Sports.
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