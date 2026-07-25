Чемпионка женской Формулы отреагировала на поул Норриса в Венгрии

Трёхкратная чемпионка W Series британка Джейми Чедвик отреагировала на поул Ландо Норриса («Макларен») в квалификации Формулы-1 на Гран-при Венгрии.

«Я не прогнозировала его поул, но, думаю, мы должны были быть готовы увидеть от них немного большего из-за темпа, который мы видели на третьей практике. Мы знаем, как хорош здесь Ландо, и они явно нашли что-то, что работает.

Они привезли обновления. Это больше трасса для шасси, и я думаю, что управление разрядкой является менее важным фактором. Потрясающий круг от Ландо. Здесь гонщик может иметь большое значение, и, думаю, он именно это и сделал», — сказала Чедвик в эфире Sky Sports.