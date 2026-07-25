Ферстаппен — о квалификации в Венгрии: нет деградации шин, у нас деградация машины

Четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен («Ред Булл») высказался о шестом месте в квалификации Гран-при Венгрии, где в решающей попытке его развернуло.

«Весь уикенд был тяжёлым, но особенно в квалификации машина просто деградирует. У нас нет деградации шин, у нас есть деградация машины. Я действительно не могу понять, в чём дело, это просто очень, очень тяжело. Машина внезапно начала сильно уходить в избыточную поворачиваемость, и, честно говоря, каждый круг, который я проезжал в квалификации, становился всё хуже и хуже.

У нас постоянно возникают разные проблемы, и это, вероятно, есть самая большая проблема на данный момент. Всегда возникает что-то ещё, и это нехорошо», — приводит слова Ферстаппена RaceFans.