Ферстаппен — о квалификации в Венгрии: нет деградации шин, у нас деградация машины
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Четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен («Ред Булл») высказался о шестом месте в квалификации Гран-при Венгрии, где в решающей попытке его развернуло.
Формула-1 2026. Этап 11, Модьород, Венгрия
Гран-при Венгрии. Квалификация
25 июля 2026, суббота. 17:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:17.207
2
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+0.012
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.238
«Весь уикенд был тяжёлым, но особенно в квалификации машина просто деградирует. У нас нет деградации шин, у нас есть деградация машины. Я действительно не могу понять, в чём дело, это просто очень, очень тяжело. Машина внезапно начала сильно уходить в избыточную поворачиваемость, и, честно говоря, каждый круг, который я проезжал в квалификации, становился всё хуже и хуже.
У нас постоянно возникают разные проблемы, и это, вероятно, есть самая большая проблема на данный момент. Всегда возникает что-то ещё, и это нехорошо», — приводит слова Ферстаппена RaceFans.
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