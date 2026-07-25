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«Какой дерьмовый уикенд». Опубликованы радиопереговоры Ферстаппена и Мекиса на ГП Венгрии

«Какой дерьмовый уикенд». Опубликованы радиопереговоры Ферстаппена и Мекиса на ГП Венгрии
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RaceFans опубликовал стенограмму радиопереговоров между Максом Ферстаппеном и руководителем команды «Ред Булл» Лораном Мекисом после квалификации Гран-при Венгрии Формулы-1.

Формула-1 2026. Этап 11, Модьород, Венгрия
Гран-при Венгрии. Квалификация
25 июля 2026, суббота. 17:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:17.207
2
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+0.012
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.238

«Машина просто полностью сломана аэродинамически. Это становится всё хуже и хуже, просто смех. Просто смех. Какой дерьмовый уикенд», — сказал Макс после сессии.

«Здесь было суперсложно, Макс. Мы знаем, что ты чувствуешь, мы постараемся исправить то, что можно исправить к завтрашнему дню», — ответил Мекис.

«Извини, но для меня она просто полностью неуправляема, правда. Это действительно, действительно ужасно. Деградация в квалификации огромна. Уже есть проблема, а затем она становится действительно неуправляемой», — добавил Ферстаппен.

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