15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Расселл заявил, что занял седьмое место в квалификации ГП Венгрии из-за утечки воды

Расселл заявил, что занял седьмое место в квалификации ГП Венгрии из-за утечки воды
Комментарии

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл отреагировал на седьмое место в квалификации Гран-при Венгрии Формулы-1.

Формула-1 2026. Этап 11, Модьород, Венгрия
Гран-при Венгрии. Квалификация
25 июля 2026, суббота. 17:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:17.207
2
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+0.012
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.238

«Мы потеряли давление воды, и у меня произошла утечка. Когда я остановился на трассе, из машины вытекало много воды. Мы не знаем, откуда она взялась. Будем надеяться, что это ни на что не повлияет завтра.

Недостаток темпа? Вчера мы были, вероятно, даже дальше, но у нас был самый сильный гоночный темп, что обычно говорит о том, что это не проблема машины, а проблема шин. Время покажет завтра, нашли ли мы правильный баланс между настройками для квалификации и для гонки. Мы, вероятно, знаем, что могли бы сделать машину быстрее в квалификационном режиме. Время покажет завтра, нашли ли мы правильный баланс. Здесь будет трудно обгонять. Было бы неплохо быть выше», — приводит слова Расселла Sky Sports.

Материалы по теме
Ферстаппен — о квалификации в Венгрии: нет деградации шин, у нас деградация машины
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android