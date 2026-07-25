Расселл заявил, что занял седьмое место в квалификации ГП Венгрии из-за утечки воды

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл отреагировал на седьмое место в квалификации Гран-при Венгрии Формулы-1.

«Мы потеряли давление воды, и у меня произошла утечка. Когда я остановился на трассе, из машины вытекало много воды. Мы не знаем, откуда она взялась. Будем надеяться, что это ни на что не повлияет завтра.

Недостаток темпа? Вчера мы были, вероятно, даже дальше, но у нас был самый сильный гоночный темп, что обычно говорит о том, что это не проблема машины, а проблема шин. Время покажет завтра, нашли ли мы правильный баланс между настройками для квалификации и для гонки. Мы, вероятно, знаем, что могли бы сделать машину быстрее в квалификационном режиме. Время покажет завтра, нашли ли мы правильный баланс. Здесь будет трудно обгонять. Было бы неплохо быть выше», — приводит слова Расселла Sky Sports.