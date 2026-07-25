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«Третье место было бы точно». Антонелли — о жёлтых флагах в финальной попытке квалификации

«Третье место было бы точно». Антонелли — о жёлтых флагах в финальной попытке квалификации
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19-летний итальянский гонщик Формулы-1 Андреа Кими Антонелли («Мерседес») отреагировал на расследование ФИА из-за возможного нарушения под жёлтыми флагами в квалификации Гран-при Венгрии.

Формула-1 2026. Этап 11, Модьород, Венгрия
Гран-при Венгрии. Квалификация
25 июля 2026, суббота. 17:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:17.207
2
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+0.012
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.238

«Если анализировать решающий круг, то на нём я получил порыв попутного ветра в девятом повороте, потерял там десятую, а в последнем повороте, по сравнению с предыдущим кругом, была хорошая фора в полторы десятые, потому что на предыдущем круге я не использовал сцепление на максимум.

Жёлтый флаг появился, когда я входил в поворот, так что я старался максимально сбросить газ. Я сбросил, но потерял довольно много минимальной скорости по сравнению с предыдущим разом. Это обидно. Третье место было бы точно, но не поул. Я был бы очень близок, вероятно, в половине десятой от Ландо, но всё равно недостаточно для поула», — приводит слова Антонелли Sky Sports.

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