«Третье место было бы точно». Антонелли — о жёлтых флагах в финальной попытке квалификации

19-летний итальянский гонщик Формулы-1 Андреа Кими Антонелли («Мерседес») отреагировал на расследование ФИА из-за возможного нарушения под жёлтыми флагами в квалификации Гран-при Венгрии.

«Если анализировать решающий круг, то на нём я получил порыв попутного ветра в девятом повороте, потерял там десятую, а в последнем повороте, по сравнению с предыдущим кругом, была хорошая фора в полторы десятые, потому что на предыдущем круге я не использовал сцепление на максимум.

Жёлтый флаг появился, когда я входил в поворот, так что я старался максимально сбросить газ. Я сбросил, но потерял довольно много минимальной скорости по сравнению с предыдущим разом. Это обидно. Третье место было бы точно, но не поул. Я был бы очень близок, вероятно, в половине десятой от Ландо, но всё равно недостаточно для поула», — приводит слова Антонелли Sky Sports.