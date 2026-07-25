«Льюис просто не смотрел в зеркала». Пиастри — о блокировке от Хэмилтона в квалификации
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Австралийский гонщик Формулы-1 Оскар Пиастри высказался о блокировке со стороны семикратного чемпиона Льюиса Хэмилтона («Феррари») в решающей попытке квалификации Гран-при Венгрии, где он занял пятое место, а Хэмилтон — второе.
Формула-1 2026. Этап 11, Модьород, Венгрия
Гран-при Венгрии. Квалификация
25 июля 2026, суббота. 17:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:17.207
2
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+0.012
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.238
«Льюис просто не смотрел в зеркала. Жёлтый флаг [из-за Ферстаппена] не был моей проблемой. Обидно, потому что это означало, что я не смог проехать круг ни в том, ни в другом случае. Очевидно, что машина сегодня была быстра. Я, безусловно, отыгрывался, это было непросто, но очевидно, что производительность там есть», — приводит слова Пиастри Sky Sports.
Поул завоевал напарник Оскара Ландо Норрис («Макларен»).
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