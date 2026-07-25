«Льюис просто не смотрел в зеркала». Пиастри — о блокировке от Хэмилтона в квалификации

Австралийский гонщик Формулы-1 Оскар Пиастри высказался о блокировке со стороны семикратного чемпиона Льюиса Хэмилтона («Феррари») в решающей попытке квалификации Гран-при Венгрии, где он занял пятое место, а Хэмилтон — второе.

«Льюис просто не смотрел в зеркала. Жёлтый флаг [из-за Ферстаппена] не был моей проблемой. Обидно, потому что это означало, что я не смог проехать круг ни в том, ни в другом случае. Очевидно, что машина сегодня была быстра. Я, безусловно, отыгрывался, это было непросто, но очевидно, что производительность там есть», — приводит слова Пиастри Sky Sports.

Поул завоевал напарник Оскара Ландо Норрис («Макларен»).