Расселлу заменят двигатель перед гонкой ГП Венгрии — Серасоли

Британскому гонщику Формулы-1 Джорджу Расселлу, представляющему команду «Мерседес», заменят силовую установку перед основной гонкой Гран-при Венгрии, о чём сообщила журналистка Джулианна Серасоли.
Для британского гонщика эта замена двигателя станет четвёртой и последней разрешённой регламентом «Королевских гонок» на сезон. Последующие замены двигателя будут сопровождены штрафом в виде потери мест.
Формула-1. Гран-при Венгрии. Квалификация (топ-10):
1. Ландо Норрис («Макларен») — 1:17.207.
2. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0.012.
3. Шарль Леклер («Феррари») +0.238.
4. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +0.238.
5. Оскар Пиастри («Макларен») +0.477.
6. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.518.
7. Джордж Расселл («Мерседес») +0.553.
8. Исак Хаджар («Ред Булл») +0.649.
9. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз») +1.074.
10. Нико Хюлькенберг («Ауди») +1.479.