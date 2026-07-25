Вассёр признал ошибку «Феррари» в штрафе Хэмилтона за блокировку Пиастри на ГП Венгрии
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Руководитель команды Формулы-1 «Феррари» Фредерик Вассёр признал ошибку коллектива в штрафе семикратного чемпиона Льюиса Хэмилтона за блокировку Оскара Пиастри в концовке квалификации Гран-при Венгрии.
Формула-1 2026. Этап 11, Модьород, Венгрия
Гран-при Венгрии. Квалификация
25 июля 2026, суббота. 17:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:17.207
2
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+0.012
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.238
«Мы сообщили ему [о приближающемся Пиастри], но было слишком поздно. Так что это наша ошибка.
Прогноз на завтрашнюю гонку? Нет смысла строить прогнозы. Ландо был там на протяжении всей квалификации. Завтра будет борьба», — приводит слова Вассёра Sky Sports.
Хэмилтон показал в квалификации второе время, но из-за штрафа в три позиции пока сместился на пятую строчку. В данный момент под расследованием находится и Андреа Кими Антонелли («Мерседес»).
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