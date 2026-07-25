Вассёр признал ошибку «Феррари» в штрафе Хэмилтона за блокировку Пиастри на ГП Венгрии

Руководитель команды Формулы-1 «Феррари» Фредерик Вассёр признал ошибку коллектива в штрафе семикратного чемпиона Льюиса Хэмилтона за блокировку Оскара Пиастри в концовке квалификации Гран-при Венгрии.

«Мы сообщили ему [о приближающемся Пиастри], но было слишком поздно. Так что это наша ошибка.

Прогноз на завтрашнюю гонку? Нет смысла строить прогнозы. Ландо был там на протяжении всей квалификации. Завтра будет борьба», — приводит слова Вассёра Sky Sports.

Хэмилтон показал в квалификации второе время, но из-за штрафа в три позиции пока сместился на пятую строчку. В данный момент под расследованием находится и Андреа Кими Антонелли («Мерседес»).