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Вольф рассказал о проблемах «Мерседеса» в квалификации ГП Венгрии Формулы-1

Вольф рассказал о проблемах «Мерседеса» в квалификации ГП Венгрии Формулы-1
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Руководитель команды Формулы-1 «Мерседес» Тото Вольф подвёл итоги квалификации Гран-при Венгрии, где его подопечные Андреа Кими Антонелли и Джордж Расселл показали четвёртое и седьмое время соответственно.

Формула-1 2026. Этап 11, Модьород, Венгрия
Гран-при Венгрии. Квалификация
25 июля 2026, суббота. 17:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:17.207
2
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+0.012
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.238

«Кими не повезло, и Джорджу не повезло с тем, что выглядит как утечка воды. Неубедительная сессия. Утечка воды появилась, когда он проезжал по поребрику.

Куда пропал темп? Когда у вас такие различия в уровне сцепления, шины просто непредсказуемы. Они либо слишком холодные, либо слишком горячие, и именно это определяет, выигрываете вы или проигрываете сессии на этой трассе», — сказал Вольф в эфире Sky Sports.

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