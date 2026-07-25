Вольф рассказал о проблемах «Мерседеса» в квалификации ГП Венгрии Формулы-1

Руководитель команды Формулы-1 «Мерседес» Тото Вольф подвёл итоги квалификации Гран-при Венгрии, где его подопечные Андреа Кими Антонелли и Джордж Расселл показали четвёртое и седьмое время соответственно.

«Кими не повезло, и Джорджу не повезло с тем, что выглядит как утечка воды. Неубедительная сессия. Утечка воды появилась, когда он проезжал по поребрику.

Куда пропал темп? Когда у вас такие различия в уровне сцепления, шины просто непредсказуемы. Они либо слишком холодные, либо слишком горячие, и именно это определяет, выигрываете вы или проигрываете сессии на этой трассе», — сказал Вольф в эфире Sky Sports.