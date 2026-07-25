«Команде пора сосредоточиться на 2027-м». Сайнс — о проблемах «Уильямса» в 2026-м

Гонщик Карлос Сайнс («Уильямс») высказался о проблемах команды после квалификации Гран-при Венгрии Формулы-1, где показал 18-е время.

«Честно говоря, мы ожидали, что эта трасса будет для нас худшей в году, так что, с одной стороны, я приехал с очень низкими ожиданиями, зная, что нам придётся тяжело. Возможно, самое удивительное — это нестабильность машины и то, как трудно проехать быстрый круг, как вы, думаю, видели на протяжении всего уикенда. Самое важное для меня — это то, что от первой тренировки к третьей у нас возникают большие проблемы с коробкой передач, которая даёт нам баланс и проблемы, подобные тем, что были у нас в Испании на всех тренировках, и мы не очень хорошо понимаем, что с ней происходит. С этого момента нужно найти это решение.

Если мы хотим иметь более быструю машину, нам просто нужно сделать то, что сделал «Астон Мартин». Я всё ещё чувствую себя мотивированным, чтобы выжимать максимум из машины, как вы видите каждые выходные, но, с другой стороны, с некоторым беспокойством и желанием. Беспокоюсь, потому что ясно, что пакет обновлений в Баку, с учётом того, насколько мы отстаём сегодня, не будет достаточным, чтобы бороться за очки, потому что мы уже знаем, что оно нам даст. И особенно беспокоюсь, потому что я вижу другие команды, такие как «Астон Мартин», которые находят огромный потенциал в аэродинамической трубе, и мне бы хотелось увидеть, что мы тоже на это способны, зная, насколько мы отстаём и насколько велик потенциал для увеличения аэродинамической прижимной силы у этих машин.

Вместо того чтобы смотреть на «Астон Мартин» с беспокойством, мы должны смотреть на это с мотивацией и воодушевлением. В том смысле, что они только что доказали нам, что команда, у которой была одна из худших аэродинамических нагрузок на всей стартовой решётке, теперь, кажется, за одну гонку смогла получить лучшую аэродинамическую нагрузку в середине пелотона и приблизиться к передним командам — не то чтобы близко, но по крайней мере не в ничейной земле.

Но да, я думаю, что после Баку ничего не будет лучше, и, думаю, команде следует сосредоточиться на следующем сезоне. Я думаю, нужно найти больше, чем мы думали, и поэтому уровень команды должен повыситься, потому что ожидания были такими, что мы считали себя на определённом расстоянии, а приезд на такие трассы, как эта, показывает, что ты находишься на ещё большем расстоянии», — приводит слова Сайнса Marca.