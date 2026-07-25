Антонелли оштрафован на три позиции за нарушение под жёлтыми флагами в квалификации

19-летний итальянский гонщик Формулы-1 Андреа Кими Антонелли («Мерседес») оштрафован на три позиции и получил штрафной балл в гоночную лицензию за нарушение под жёлтыми флагами в квалификации Гран-при Венгрии.

«Стюарды заслушали гонщика автомобиля №12 (Кими Антонелли), представителя команды, гоночного директора ФИА и спортивного директора, а также изучили данные системы позиционирования/маршаллинга, видео, хронометраж, телеметрию и видеозаписи с борта автомобиля.

Гонщик автомобиля №12 заявил, что, увидев жёлтый флаг и световую панель, он раньше сбросил газ по сравнению с предыдущим быстрым кругом. Это было подтверждено телеметрией. Однако снижение скорости произошло на очень короткий период, и фактически скорость автомобиля при проезде места инцидента с участием автомобиля №3 была немного выше, чем на предыдущем быстром круге.

Время в мини-секторе было всего на 0,03 секунды медленнее его лучшего времени для этого мини-сектора, и, хотя он сбросил газ на 16 метров раньше и въехал в сектор жёлтых флагов на 14 км/ч медленнее, он проезжал место инцидента на 3 км/ч быстрее из-за меньшего применения тормозов при входе в поворот. Представители ФИА отметили, что снижение скорости в мини-секторе составило менее 1%.

Стюарды сочли этот инцидент отличным от других инцидентов, по которым не было принято никаких мер, потому что, в отличие от тех случаев, здесь не было значительной разницы в скорости через мини-сектор по сравнению с предыдущим лучшим временем гонщика в аналогичных условиях.

Рекомендуемое наказание в соответствии с руководством по наказаниям за это нарушение — потеря пяти позиций на стартовой решётке, однако в качестве смягчающего обстоятельства мы учли, что гонщик действительно снизил скорость, хотя, по нашему мнению, недостаточно и непродолжительно. Кроме того, у гонщика было ограниченное время и расстояние для реакции. Поэтому применено более мягкое наказание», — говорится в решении стюардов.