Предварительная стартовая решётка Гран-при Венгрии Ф-1 после всех штрафов

В воскресенье, 26 июля, на автодроме «Хунгароринг» пройдёт гонка 11-го этапа Формулы-1 в сезоне-2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с предварительной стартовой решёткой после вынесения всех штрафов в субботней квалификации. Льюис Хэмилтон («Феррари») и Андреа Кими Антонелли («Мерседес») получили штрафы и потеряли по три позиции на решётке.

Формула-1. Гран-при Венгрии. Предварительная стартовая решётка:

1. Ландо Норрис («Макларен»).

2. Шарль Леклер («Феррари»).

3. Оскар Пиастри («Макларен»).

4. Макс Ферстаппен («Ред Булл»).

5. Льюис Хэмилтон («Феррари»).

6. Джордж Расселл («Мерседес»).

7. Андреа Кими Антонелли («Мерседес»).

8. Исак Хаджар («Ред Булл»).

9. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз»).

10. Нико Хюлькенберг («Ауди»).

11. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз»).

12. Пьер Гасли («Альпин»).

13. Франко Колапинто («Альпин»).

14. Габриэл Бортолето («Ауди»).

15. Эстебан Окон («Хаас»).

16. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»).

17. Оливер Берман («Хаас»).

18. Карлос Сайнс («Уильямс»).

19. Алекс Албон («Уильямс»).

20. Лэнс Стролл («Астон Мартин»).

21. Валттери Боттас («Кадиллак»).

22. Серхио Перес («Кадиллак»).