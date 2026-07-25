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«Приятный сюрприз». Руководитель «Макларена» — о поуле Норриса на ГП Венгрии

«Приятный сюрприз». Руководитель «Макларена» — о поуле Норриса на ГП Венгрии
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Руководитель команды Формулы-1 «Макларен» Андреа Стелла высказался о поуле Ландо Норриса на Гран-при Венгрии.

Формула-1 2026. Этап 11, Модьород, Венгрия
Гран-при Венгрии. Квалификация
25 июля 2026, суббота. 17:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:17.207
2
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+0.012
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.238

«Поул Норриса — это приятный сюрприз. Мы привезли сюда несколько обновлений и увидели, что они работают хорошо. Мы добавили несколько десятых к машине, но мы никогда не думали, что этого будет достаточно, чтобы оказаться на поул-позиции.

Честно говоря, завтра «Феррари» остаётся фаворитом. Даже в квалификации никто из них не улучшил результат на второй попытке, так что, думаю, они оставили немного производительности на потом. Мы принимаем обнадёживающие сигналы из результата, но остаёмся реалистами. Нам предстоит ещё много работы, чтобы стабильно находиться в том положении, в котором мы находимся сегодня», — приводит слова Стеллы Sky Sports.

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