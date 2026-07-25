«Теперь точно знаем, что нужно». Алонсо — о глобальном обновлении «Астон Мартин»

Двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо высказался о крупном обновлении болида команды «Астон Мартин».

«Глобальное обновление? Мы не всегда видели такие гарантии. В последние годы у нас были некоторые проблемы с корреляцией, и даже с этой машиной мы привозили детали в Австралию и антикрыло в Японию, и они не давали нам желаемых результатов.

«С этого момента команда решила подождать, пока всё не станет ясно, и, ну, у нас была вся надежда, что это сработает, но никогда не бывает гарантий. Так что лучшая новость в том, что проблемы, похоже, были поняты, и теперь нужно время, чтобы всё встало на свои места. Этот год начался так плохо, и он больше для обучения, чем для результата. Когда вы начинаете сезон с таким огромным дефицитом в производительности двигателя и шасси, вы обеспокоены. Вы так далеко позади, что не знаете точно, где проблема. Теперь, с этим улучшением, мы уже можем подсчитать, сколько нам не хватает шасси и двигателя. До сих пор ситуация была немного драматичной, потому что нам не хватало бесконечных десятых в обоих.

Теперь мы точно знаем, что нужно делать, я думаю, мы также знаем, в каком направлении развивать машину, потому что мы проверили, что на трассе это направление работает гораздо лучше. Но все остальные следуют этому направлению с января, а мы начнём в июле, мы отстаём на шесть месяцев, и теперь мы должны выиграть у них гонку разработок за пределами трассы.

В трёх сессиях у нас были некоторые различия в поведении. К сожалению, в пятницу мы потеряли машину [из-за поломки у Стролла], так что мы немного отстаём от всех тестов, которые хотели провести. В квалификации машина слишком сильно уходила в недостаточную поворачиваемость, чего раньше не было, и мы бы поставили больше сцепления на переднюю ось. Ещё нужно кое-чему научиться», — приводит слова Алонсо AS.