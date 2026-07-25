Пиастри подвёл итоги квалификации ГП Венгрии, где ему помешал Хэмилтон

Австралийский гонщик Формулы-1 Оскар Пиастри подвёл итоги квалификации Гран-при Венгрии, где показал пятое время, но из-за штрафов Льюиса Хэмилтона («Феррари») и Андреа Кими Антонелли будет стартовать третьим.

«Мы могли больше, и у нас была хорошая производительность машины, но нам помешал Хэмилтон в первом повороте, так что я не смог проехать свой последний быстрый круг. Я чувствовал, что мы хорошо прогрессировали от третьей практики и на протяжении каждой квалификационной сессии, особенно с новым пакетом, так что было жаль не иметь возможности показать наш полный потенциал. Обнадёживает видеть Ландо на поуле, так что поздравляю его. Мы прогрессируем в производительности, так что мы можем извлечь из этого позитив. Команда проделала отличную работу с новым пакетом обновлений, так что мы продолжим работать в этом направлении, чтобы находить всё больше и больше времени на круге.

Заглядывая вперёд на завтра, мы постараемся хорошо стартовать и посмотрим, что сможем сделать. Здесь обгонять сложно, но мы выложимся на полную и будем стремиться к подиуму», — приводит слова Пиастри пресс-служба команды.