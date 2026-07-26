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В случае проведения гонки в Малайзии этап Ф-1 будет называться Гран-при Бахрейна — ESPN

В случае проведения гонки в Малайзии этап Ф-1 будет называться Гран-при Бахрейна — ESPN
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В случае, если руководство Формулы-1 договорится с руководством трассы «Сепанг» для проведения этапа «Королевских гонок» в 2026 году, гонка может называться Гран-при Бахрейна, а не Малайзии, о чём сообщили в ESPN.

«Как ни странно, поскольку Бахрейн по-прежнему готов оплачивать счёт, гонка будет представлена как Гран-при Бахрейна, проводимый Малайзией, — остаётся увидеть, каким будет официальное название гонки.

Источники сообщили ESPN, что в течение последних нескольких дней велись многочисленные обсуждения финансовых аспектов гонки, кто за что платит и как будет называться мероприятие», — говорится в статье.

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