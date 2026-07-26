Лоусон объяснил, почему не смог попасть в третий сегмент квалификации в Венгрии

Гонщик «Рейсинг Буллз» Лиам Лоусон подвёл итоги квалификации Гран-при Венгрии, где занял 11-е место.

«Я просто очень плохо проехал во втором сегменте. Обидно, потому что машина была очень, очень хороша в эти выходные. У меня была блокировка колёс в первой попытке, и я потерял ориентир для последнего круга, что не пошло на пользу, но в целом это был просто очень плохой круг, так что это не удивительно, но обидно, потому что у нас была довольно хорошая машина.

Мы были очень стабильны в третьей практике, и я не уверен, но, возможно, температура трассы немного снизилась. Возможно, мы ехали слишком медленно на прогревочных кругах, но передние шины были ужасны в начале круга, и остальная часть круга была пройдена довольно плохо, так что это нужно пересмотреть. У нас была хорошая скорость в гоночном темпе, так что, надеюсь, у нас пройдёт в гонке всё хорошо, но здесь практически невозможно обгонять, так что будет тяжело», — приводит слова Лоусона RacingNews365.