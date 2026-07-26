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Ферстаппен — о проблемах в квалификации: если так будет и дальше, гонка уже проиграна

Ферстаппен — о проблемах в квалификации: если так будет и дальше, гонка уже проиграна
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Четырёхкратный чемпион мира Макс Ферстаппен раскритиковал поведение своей машины после того, как его развернуло в последнем повороте во время квалификации Гран-при Венгрии. По итогам сессии нидерландец занял шестое место, однако после штрафов Льюиса Хэмилтона и Андреа Кими Антонелли поднялся на четвёртую позицию.

Формула-1 2026. Этап 11, Модьород, Венгрия
Гран-при Венгрии. Квалификация
25 июля 2026, суббота. 17:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:17.207
2
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+0.012
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.238

«Всегда что‑то не так. Каждый круг, который я проехал, получился неудачным. С аэродинамикой явно что‑то не в порядке. Если сегодня будет то же самое, гонка фактически будет проиграна. Мы сильно потеряли в прижимной силе, нужно разобраться, почему так вышло. Такая ситуация тянется весь сезон: в машине постоянно что‑то ломается или работает не так, как надо», — приводит слова Ферстаппена издание Sky Sports.

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