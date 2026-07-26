Мартин Брандл — о чемпионской гонке для Расселла: ему, по сути, нечего терять

Эксперт Sky Sports Мартин Брандл заявил, что пилоту «Мерседеса» Джорджу Расселлу нечего терять в чемпионской гонке, учитывая проблемы, с которыми он столкнулся в первой половине сезона.

«Думаю, эти машины довольно необычные, их непросто до конца понять. Лучше всего это, пожалуй, сформулировал Джордж: он сказал, что это как если бы гольфисту пришлось заново учиться замаху. Сейчас ему, по сути, нечего терять. У него и так столько невезения было, всё время оказывался не в том месте и не в то время, что бы там ни было. Но, думаю, теперь он вернётся в строй по‑настоящему, а команда разберётся с проблемами.

Самая большая сложность для него сейчас в том, что Кими [Антонелли] невероятно быстр и при этом стабильно быстр из гонки в гонку. Вот над этим ему и нужно сейчас работать, потому что с остальным он ничего поделать не может», — приводит слова Брандла издание RacingNews365.