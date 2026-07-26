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Эдриан Ньюи ответил на слухи о возможном приходе Кристиана Хорнера в «Астон Мартин»

Эдриан Ньюи ответил на слухи о возможном приходе Кристиана Хорнера в «Астон Мартин»
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Руководитель команды «Астон Мартин» Эдриан Ньюи прокомментировал слухи о возможном воссоединении с бывшим руководителем «Ред Булл» Кристианом Хорнером.

«Я постоянно слышу эти слухи про Кристиана, но ничего не могу по этому поводу сказать, потому что я толком ничего не знаю. Могу лишь сообщить, что мы очень довольны нашей командой топ‑менеджмента. Возможно, внесём какие‑то небольшие корректировки, но в целом персоналом в «Астон Мартин» мы полностью довольны. Что касается структуры руководящего состава, мы, вероятно, ещё немного её скорректируем, но самим персоналом очень довольны», — приводит слова Ньюи издание PlanetF1.

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