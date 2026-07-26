15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Это один из наших худших этапов». Исак Хаджар — о восьмом месте в квалификации в Венгрии

«Это один из наших худших этапов». Исак Хаджар — о восьмом месте в квалификации в Венгрии
Комментарии

Пилот «Ред Булл» Исак Хаджар остался разочарован результатами квалификации Гран-при Венгрии, назвав уикенд «очень раздражающим» из-за проблем с балансом машины. По итогам сессии французский гонщик показал восьмое время.

Формула-1 2026. Этап 11, Модьород, Венгрия
Гран-при Венгрии. Квалификация
25 июля 2026, суббота. 17:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:17.207
2
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+0.012
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.238

«Весь уикенд получился очень раздражающим. Мы никак не можем найти тот баланс, который нам нужен, и из-за этого машиной очень трудно управлять. Так что, да, всё было непросто. Я думал, что эта трасса как раз должна была нам подойти и мы будем здесь конкурентоспособны, но, похоже, это один из наших худших этапов. Это непростая ситуация, потому что сезон уже перевалил за экватор, и сейчас очень трудно сделать какой-то большой шаг вперёд», — заявил Хаджар в видео, опубликованном на официальном сайте Формулы-1.

Может быть интересно:
Палмер: со времён Риккардо у «Ред Булл» не было такого быстрого второго пилота, как Хаджар
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android