«Это один из наших худших этапов». Исак Хаджар — о восьмом месте в квалификации в Венгрии

Пилот «Ред Булл» Исак Хаджар остался разочарован результатами квалификации Гран-при Венгрии, назвав уикенд «очень раздражающим» из-за проблем с балансом машины. По итогам сессии французский гонщик показал восьмое время.

«Весь уикенд получился очень раздражающим. Мы никак не можем найти тот баланс, который нам нужен, и из-за этого машиной очень трудно управлять. Так что, да, всё было непросто. Я думал, что эта трасса как раз должна была нам подойти и мы будем здесь конкурентоспособны, но, похоже, это один из наших худших этапов. Это непростая ситуация, потому что сезон уже перевалил за экватор, и сейчас очень трудно сделать какой-то большой шаг вперёд», — заявил Хаджар в видео, опубликованном на официальном сайте Формулы-1.