«Так не должно было быть». Ландо Норрис раскритиковал коммерциализацию Формулы-1

Действующий чемпион Формулы-1 Ландо Норрис выступил с критикой руководства серии, заявив, что при формировании новых регламентов коммерческие интересы были поставлены выше спортивных.

«Печально то, что Формула-1 сегодня слишком сильно ориентирована на бизнес. Вместо того чтобы думать о том, как сделать этот спорт максимально качественным, всё сводится к вопросу: как заработать как можно больше денег. А ведь это не то, чем должен быть спорт. Им не должны управлять таким образом.

Нас слушают, но вы не можете просто взять и поменять двигатель посреди сезона. Более того, этого нельзя сделать даже за год или два, потому что речь идёт уже не только о том, чтобы сделать машину максимально быстрой. Это бизнес. Все хотят зарабатывать деньги, поэтому, чтобы в чемпионат смогли прийти «Ауди» и другие команды, пришлось изменить правила. Жаль, что всё сложилось именно так. Так не должно было быть. Но именно так устроен бизнес.

Главным голосом всегда должны оставаться мы, гонщики. И не потому, что мы эгоистично этого хотим, а потому, что именно мы лучше всех понимаем, какой должна быть гонка, что действительно возможно, а что нет. Мы просто хотим, чтобы всё было как можно лучше. Но сейчас это не так. Наше мнение имеет очень небольшой вес, а многие решения принимаются исходя из того, что приход «Ауди» и других новых команд считается более важной победой, чем то, чтобы гонщики были довольны», — приводит слова Норриса издание The Guardian.