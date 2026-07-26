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«Ред Булл» ограничил общение Ферстаппена с прессой после жёсткой критики машины — источник

«Ред Булл» ограничил общение Ферстаппена с прессой после жёсткой критики машины — источник
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Руководство «Ред Булл» сократило время общения пилота команды Макса Ферстаппена с журналистами после квалификации Гран-при Венгрии, в которой нидерландский гонщик вновь жёстко раскритиковал непредсказуемое поведение машины RB22. Об этом сообщает издание Nextgen-Auto.

Обычно Ферстаппен общается с нидерландскими журналистами более пяти минут после квалификации, однако его сессию прервал представитель команды уже через две минуты. Общение с международной прессой продлилось около 90 секунд.

В «Ред Булл» сокращение времени объяснили запланированным командным собранием, хотя напарник Ферстаппена Исак Хаджар продолжал общаться с журналистами, несмотря на необходимость присутствовать на том же собрании.

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